ماي: نتطلع إلى صفقة تجارية طموحة مع الولايات المتحدة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه "لا توجد دولتان تبذلان أكثر مما نبذل (نحن والولايات المتحدة) من أجل الحفاظ على أمن ورفاهية شعبيهما".



وأضافت ماي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن أنها تتطلع إلى عقد "صفقة تجارية طموحة" مع الولايات المتحدة، بالرغم من انتقادات ترامب الحادة لها خلال حواره مع جريدة "ذا صن" البريطانية أمس.



وتابعت ماي بالقول "نرغب في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها الآن وخلال السنوات المقبلة".



وكان ترامب قد حذر - في تصريحات خلال مقابلة مع الصحيفة - من تدفق ملايين المهاجرين إلى أوروبا، ووجه انتقادات لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بسبب موقفها من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرا إلى أن السماح للهجرة بالتواجد في أوروبا سيغير نسيج القارة وثقافتها.