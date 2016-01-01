ارتفاع أرباح سيتي جروب 16% في الربع الثانى



حقق سيتي جروب زيادة نسبتها 16 بالمئة في أرباحه الفصلية اليوم الجمعة مع استفادته من انخفاض الضرائب وارتفاع الدخل من الرسوم وتعزيز نشاطه بقطاع التجزئة المصرفية في المكسيك.



وقال ثالث أكبر بنك أمريكي من حيث قيمة الأصول إن صافي الربح زاد إلى 4.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام، والمنتهي في 30 يونيو ، من 3.87 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة خمسة بالمئة.



وارتفعت ربحية السهم إلى 1.63 دولار من 1.28 دولار.



كان محللون توقعوا أن تبلغ ربحية السهم في المتوسط 1.56 دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.



وانخفضت مخصصات البنك لضريبة الدخل 351 مليون دولار بعد التخفيضات الضريبية على الشركات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.