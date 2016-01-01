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مرأة

بهذه الوصفة الطبيعية.. تخلصى من تان الصيف بدون كريمات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:28 م
صدى البلد
اسماء محمد
تتعرض البشرة خلال فصل الصيف لحروق الشمس والاسمرار أو ما يعرف باسم "تان الصيف" خاصة عند الذهاب للتنزه فى المصايف، مما يؤدى إلى إفساد مظهر المرأة واطلالتها.

وعرض موقع "bold sky"، خطوات التخلص من تان الصيف وجميع تصبغات البشرة فى المنزل دون الحاجة لزيارة الطبيب واستخدام الكريمات والمستحضرات الطبية.

المكونات:
ثمرة أناناس
عسل نحل

طريقة التحضير:
خذي لب ثمرة الأناناس واخلطيها مع العسل.
ضعي الماسك على وجهك.
اتركها لمدة 5 دقائق واغسلي الوجه باستخدام الماء البارد.

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