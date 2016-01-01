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مرأة

تناول كوبا من عصير البقدونس واكتشف تأثيره على المعدة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:14 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر عصير اليقدونس من أكثر الأمور الهامة التي تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك الفوائد الرهيبة له، وهو ما يجعلنا لا نتناوله بصورة مستمرة.

وجاء في موقع "برايد سايد" فإن تناول كوب من عصير البقدونس يساعد في التصدى لمشكلة عسر الهضم والتي تؤثر بصورة كبيرة على المعدة،

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن عصير البقدونس يعزز صحة قلبك بسبب كمية فيتامين C العالية ، فيتامين E ، بيتا كاروتين ، ومضادات الأكسدة المختلفة الموجودة به.

ويساعد تناول كوب من عصير البقدونس في علاج التهابات الكلى، فيمكن استخدام البقدونس في علاج التهاب المثانة والكلى والحجارة والحصى واحتباس البول".

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