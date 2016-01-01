وحيد ممدوح: سعيد بمشاركتي الأولى في سوق عكاظ

أحيا عازف الجيتار وحيد ممدوح حفله الأول في "سوق عكاظ"، الذي يقام كل عام بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمحافظة الطائف.



الحفل أقيم في دورته الـ12 تحت شعار" إبداع يتجدد"، وقدم خلاله ممدوح عددًا من المقطوعات الموسيقية التي قدم لها رؤية جديدة، من أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، التي أشاد بها الحضور من الجمهور السعودي.



ومن جانبه، قال ممدوح إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته الأولي في أقدم مهرجان موجود بالمملكة، مبديًا سعادته بحب الجمهور للرؤية الموسيقية الجديدة التي قدمها.



وأشار ممدوح إلى اعتزازه بجمهور المملكة، لأنه أهداه من قبل لقب "عمر خورشيد الألفية الجديدة"، مؤكدًا أنه يحاول دائمًا من خلال الجيتار التأكيد على وجوده في الموسيقى الشرقية كآلة وترية، ليقدم الموسيقى العربية والشرقية بكل تفاصيلها وأحاسيسها بشكل جديد ومميز، من خلال استخدام الجيتار كآلة عزف منفردة.



