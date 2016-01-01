برلماني: قانون الحكومة حافز لسداد الضرائب المتأخرة

أشاد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باتجاه الدكتور محمد معيط وزير المالية في إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير فى سداد الضريبة المستحقة، حيث يصل إسقاط قيمة فوائد التأخير في دفع الضريبة إلى 90% منها.



وأشار"عمارة" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يعد إجراء تحفيزي لدفع المتأخرين في سداد الضريبة في أدائها في أقرب وقت، موضحًا أنه كان لابد أن يكون هناك حافز للمتأخرين في سداد الضرائب لأعذار او ظروف مالية، مؤكدًا أنه يؤدي إلى زيادة التحصيل الضريبي.



كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب إدخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.