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محافظات

حبس 6 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:42 م
حبس 6 متهمين بقتل
حبس 6 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أصدرت نيابة ههيا العامة " اليوم" قرارا بحبس 6 اشخاص متهمين بقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة في ههيا بمحافظة الشرقية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي ههيا العام "ابراهيم عطية عطية حسين " ٤٨ عاما جثة هامدة .

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز ههيا ومعاونه النقيب محمد مباشر إلي مكان الواقعه.

وتبين من التحريات الأولية قيام مشاجرة بين كل من "محمد ع ع "٥٤ عاما و" محمد ا ع ع" ١٨ عاما و" احمد محمد ع ع" ١٨ عاما .. وطرف ثان "محمد ا م" ٤٨عاما و" اسعد م ا م" ٢٢ " عاما و" احمد م ا" ٢٦ عاما.

تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعه وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشاجرة بينهم علي اثرها قام" أسعد م ا" بطعن المجني عليه بسلاح ابيض" سنجة" وتوفي متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤١٥٢ لسنة ٢٠١٨ جنح ههيا وجار العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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