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معسكر مغلق للمصري بالسعدية قبل لقاء نهضة بركان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:43 م
معسكر مغلق للمصري
معسكر مغلق للمصري بالسعدية قبل لقاء نهضة بركان
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة حلبية انتظام الفريق في معسكر مغلق لمدة 3 أيام بمدينة السعدية المغربية قبل ملاقاة نهضة بركان.

وعاين حسن عمار عضو مجلس ادارة المصري والكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق الأول الملعب الذي سيستضيف تدريبات الفريق بمدينة السعيدية المغربية وذلك خلال رحلة الفريق لملاقاة نظيره نهضة بركان والمقرر إقامتها الأربعاء القادم بالبطولة الكونفيدرالية .

واطمأن الثنائي على أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعي ومرافق الاستاد من غرف لخلع الملابس وخلافه.

وفي ذات السياق أنهى شريف مزروع عضو المجلس ورئيس البعثة ترتيبات استقبال الفريق صباح السبت بالدار البيضاء مع السفير المصري بالمغرب حيث سيقيم الفريق لمدة ليلة بأحد الفنادق هناك وينظم في تدريب خفيف عقب وصوله

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