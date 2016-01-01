اقتصادي: أداء المنتخب قلل من فاعلية استثمر في مصر بالمونديال

قال صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إن الحملة الدعائية التي أقامتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تحت عنوان "استثمر في مصر" خلال مباريات كأس العالم، إيجابية وكان سيكون لها مردود قوي إذا ما كان حقق المنتخب أداء قويا خلال المونديال.



وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشعوب تعاطفت من المنتخبات الجديدة في كأس العالم والتي أدت أداء قويا مثل منتخب كرواتيا، إلا أن أداء المنتخب السلبي قلل من تأثير الحملة الدعائية بشكل كبير في أذهان الجماهير والشعوب.



وتابع، أن توقيت الحملة الدعائية كان جيدا وناجحا في ظل اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية لمناخ الاستثمار والإشادات الدولية بما تحققه مصر من إصلاحات هيكلية اقتصادية.



وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية، والتي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة وتضمنت فرصا استثمارية في مشروعات قومية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. وتم الترويج لها خلال فعاليات كأس العالم في روسيا.