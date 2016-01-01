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محافظات

السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:54 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية.. صور
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب في أحد المصانع بقرية باسوس بمدينة القناطر الخيرية دون وقوع أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك بباسوس – دائرة مركز القناطر الخيرية وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة أن المصنع المحترق مقام على مساحة 1000 متر لصناعة المواد البلاستيكية، وأن الحريق نشب نتيجة اشتعال النيران بإحدى السيارات بالمصنع بسبب ماس كهربائى ثم امتد إلى باقي أجزاء المصنع كما تم الدفع بلوادر من الوحدة المحلية لإزالة آثار الحريق.
السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية.. صور
السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية.. صور
السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية.. صور

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