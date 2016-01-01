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شاهد.. سيارة بوتين الجديدة تذهل الجميع

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:53 م
السيارة الرئاسية
السيارة الرئاسية الروسية
محمد عبدالله
للمرة الأولى يتم الكشف عن سيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن اصطحب إحداها إلى مدينة هلسنكي العاصمة الفنلندية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتم نقل السيارة إلى مطار هلسنكي على متن طائرة "إيل-76"، وهي سيارة بالغة الفخامة من طراز روسي يتم صناعته للشخصيات المهمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس بوتين سيارة الليموزين من صنع روسي في الخارج، وكان بوتين يستخدم سيارته من فئة "كورتيج" في العاصمة الروسية موسكو فقط حتى الآن.

ويستعد الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الى عقد قمة مشتركة بينهما خلال الأسبوع المقبل بهلنسكي.

شاهد.. سيارة بوتين الجديدة تذهل الجميع

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