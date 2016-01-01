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كأس العالم

إنفانتينو: ميسي الأفضل في التاريخ.. ونيمار أسطورة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:37 م
صدى البلد
أش أ
أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي..وقال إنه "جعلنا نحلم خلال 10 سنوات وأكثر.. وسيظل في فعل ذلك" ، واصفا إياه "بالأفضل في التاريخ".

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي لتقييم مونديال روسيا اليوم الجمعة "كان ميسي عملاقا، كالعادة مع منتخب الأرجنتين خلال منافسات المونديال وسجل هدفا رائعا.. لقد جعلنا نحلم خلال 10 سنوات وأكثر، وسيستمر في فعل ذلك، إلا أن عشاق الكرة المستديرة كانوا ينتظرون أكثر من الارجنتين.

وتابع رئيس "فيفا" "الارجنتين خسرت مباراة شيقة للغاية أمام فرنسا، التي هي في النهائي الآن، ولكن هذه هي كرة القدم، وأنا على ثقة بأنه يجب أن يكون المنتخب الارجنتيني قوي للغاية في المونديال القادم".

ولفت إنفانتينو إلى تألق نيمار مع منتخب البرازيل ..وقال إنه "لاعب كبير، وصاحب موهبة حقيقية، وأسطورة على أعلى مستوى ..فهو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين جاءوا هدية لنا".

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