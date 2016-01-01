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الصحة والتضامن والنقل تنتفض لمواجهة آثار حادث قطار البدرشين.. عرفات يصل موقع الحادث لمتابعة الواقعة.. 34 حالة إصابة ولا وفيات حتى الآن.. ووالى ترسل فريق الإغاثة لنقل المصابين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:40 م
صدى البلد
-النقل: 
تنسيق مع الصحة ومحافظة الجيزة لنقل مصابي قطار البدرشين
الصحة: 
34 حالة إصابة في حادث قطار البدرشين ولا وفيات حتى الآن
وزيرة التضامن ترسل فريق الإغاثة لموقع حادث قطار البدرشين
النائب العام يأمر بانتقال فريق نيابة جنوب الجيزة لموقع قطار البدرشين

أعلنت وزارة النقل، أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة لنقل المصابين في حادث سقوط 4 عربات بقطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.

ووجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.

فيما وصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع حادث قطار البدرشين، وتفقد برج إشارات محطة المرازيق، لمتابعة والوقوف على أسباب الواقعة.

وأكد الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، أن حصيلة انقلاب قطار البدرشين بلغت 34 حالة حتى الآن جميعهم حالتهم متوسطة ولا وفيات حتى الآن.

وأضاف محيى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التي تم نقل الحالات إليها وهي الهرم والحوامدية والبدرشين وتحديد مستشفى الهلال والشيخ زايد كاحتياطي حال حدوث أي جديد، مؤكدا أنه تم التأكد من توافر أكياس الدم والمستلزمات الطبية.

فيما أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فريق الإغاثة التابع للوزارة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة، ونقل مصابي القطار لأقرب مستشفيات.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى موقع حادث قطار المرازيق البدرشين.

وكانت 4 عربات لأحد قطارات الوجه القبلي خرجت عن قضبان السكك الحديدية بمحطة المرازيق التابعة لمركز البدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن القضبان وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، بإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.

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