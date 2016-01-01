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أخبار العالم

مراسل CNN يدخل في شجار مع ترامب بسبب إهانته له.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:37 م
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة جدل شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب المؤتمر الذي عقده اليوم، الجمعة، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في العاصمة لندن، حيث رفض الإجابة على سؤال مراسل شبكة CNN الإخبارية، وقام بتوجيه الإهانات له وللشبكة.

وخلال المؤتمر وبحضور تيريزا ماي، حاول مراسل CNN، جيم أكوستا، الدفاع عن الشبكة الأمريكية عندما وجه ترامب إهانات لها قائلًا: " بما أنك هاجمت CNN هل تسمح لي أن أسألك سؤالًا"، ليرد الرئيس الأمريكي بالقول: "CNN شبكة أخبار كاذبة، وأرفض الإجابة عن أي سؤال منها".

وأضاف ترامب: "سأتلقى الأسئلة من مراسل شبكة ليست كاذبة"، ليقوم بعدها بالإشارة إلى جون روبرتس، مراسل شبكة Fox news، المعروفة بسياستها المداهنة لترامب، والتي يملتكها الملياردير الأمريكي الشهير وصديق ترامب المقرب، روبرت مردوخ.

إلا أن أكوستا لم يصمت إزاء إهانة الرئيس الأمريكي، فقد دافع باستماتة عن CNN قائلأً إنها ليست كاذبة، وذلك قبل أن يبدأ المراسل الآخر في سؤال ترامب.

لكن وبعد ثوانٍ من انتهاء المؤتمر ومغادرة ترامب وماي، اندفع أكوستا ناحية الرئيس الأمريكي موجها له سؤالًا حساسًا حول التحقيق الذي يجريه الكونجرس بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وليست تلك المرة الأولى التي يثير فيها أكوستا جدلًا شديدًا داخل الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، إذ إنه دخل في مشادات كثيرة مع المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، التي سخرت منه خلال أحد المؤتمرات الصحفية متهمة إياه بالـ"غباء".



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