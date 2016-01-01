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اقتصاد

ارتفاع قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفع إجمالي قيم تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتبلغ نحو 6.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 08 .1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.

مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9 .3 مليار جنيه وكمية تداول 025 .1 مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وسجلت قيم تداول بورصة النيل نحو 2.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8 .2 مليون ورقة منفذة على 367 عملية.

واستحوذت سوق الأسهم استحوذت على 77 .77 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23 .22% خلال الأسبوع.

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