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كأس العالم

تألق ماندزوكيتش يفتح النار على جوارديولا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:56 م
صدى البلد
نور عادل
هاجمت تقارير صحفية ألمانية، بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، بسبب التفريط في الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ولعب ماندزوكيتش لصالح بايرن ميونخ، قبل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد"، إن ماندزوكيتش لعب بصورة جيدة تحت قيادة يوب هاينكس، قبل تولي جوارديولا تدريب الفريق، والذي لم يكن مقتنعًا بقدراته، ولذلك لم يشركه بصورة مستمرة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب تخلي بايرن ميونخ عن اللاعب، يرجع إلى مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والتي خسرها البافاري برباعية نظيفة.

وأشارت إلى أن جوارديولا اجتمع باللاعبين عقب المباراة، ووجّه اللوم لماريو ماندزوكيتش، وحمله مسئولية الهزيمة بصورة كبيرة.

وأكدت أن اللاعب لم يشارك وقتها سوى في 64 دقيقة فقط في المباريات المتبقية من الدوري الألماني، مما جعل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بوروسيا دورتموند وقتها، يخطف لقب هداف البطولة.

وكان ماندزوكيتش، قد علق على هذه الواقعة بقوله: "لا أرغب في لقب الهداف، ولكن أن أجلس بديلًا حتى يحصل لاعب آخر على الجائزة، فهذا أمر لا يعبر عن الاحترام".

يُذكر أن ماريو ماندزوكيتش، قاد منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم، لمواجهة فرنسا، الأحد المقبل.

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