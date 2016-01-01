نائب محافظ الجيزة: سائق ومحصل قطار البدرشين من بين مصابي الحادث

أكد اللواء أسامة شمعة نائب محافظ الجيزة، علي عدم وجود أي حالات وفيات بين مصابين حادث قطار البدرشين، مؤكدا أن معظم الإصابات عبارة عن كدمات تقدم الإسعافات الأولية لها داخل مستشفيات المحافظة.



وأضاف نائب محافظ الجيزة في تصريح ل"صدى البلد"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الهرم والحوامدية والبدرشين، مشيرا إلى أنه تم نقل 25 مصابا لمستشفى الهرم من بينهم سائق القطار ومحصل التذاكر، و20 مصابا إلى مستشفى الحوامدية إضافة إلى 8 حالات بمستشفى البدرشين.



وأوضح أنه يتم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المصابين داخل المستشفيات في المحافظة، موضحا أن غالبية الإصابات عبارة عن كدمات بأماكن متفرقة بالجسد.