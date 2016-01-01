ليلى علوى بإطلالة ساحرة مكتسبة مزيدا من الوزن

ظهرت الفنانة ليلى علوى بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وذلك خلال حضورها حفل زفاف، حيث ظهرت بفستان أسود منقوش، وهو ما جعلها تبدو بصورة مثيرة للغاية.



ولاقت إطلالة النجمة الجميلة ليلى علوى إعجاب محبيها بصورة كبيرة، حيث ظهرت بماكياج بسيط للغاية وكذلك اختارت ماكياج هادئا زاد من جمال الإطلالة الخاصة بها كما أن الاكسسوارات كانت بسيطة ومميزة.



ولكن انتقد عدد من محبي الفنانة اكتسابها مزيدا من الوزن بعدما كان جسمها رشيقا للغاية.

