أحد الناجين من قطار العياط: شاهدت الموت بعيني.. فيديو

أكد محمود عبد الله أحد ركاب القطار الذى انقلب اليوم الجمعة بالبدرشين، أن الركاب فوجئوا أثناء وجود القطار داخل مزلقان المرازيق باهتزاز القطار بشدة ثم انقلبت 5 عربات من القطار.



وأضاف عبد الله، أنه شاهد وباقي الركاب الموت أمام أعينهم وسط بكاء وعويل السيدات، وتمكن بمساعدة عدد من الركاب من إنقاذ 3 أطفال ثم قاموا بكسر زجاج القطار والقفز منه إلي القضبان.



وتابع، أنه لم يرصد أي إصابات بين أفراد عربة القطار التي كان يستقلها.



تلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن القضبان وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، بإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.