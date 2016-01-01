ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الصحة تزور مصابي قطار البدرشين في مستشفى الهرم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:44 م
صدى البلد
حمادة خطاب - كريم عاطف - على الخشاب
وصلت، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان إلى مستشفى الهرم لزيارة مصابي قطار البدرشين.

وكان القطار تعرض لحادث انقلاب بمنطقة البدرشين بسبب خطأ في التحويلة على السكة الحديد.

وكانت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع انقلاب القطار، الذي تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.

ترشيحاتنا

مراسل CNN يدخل في شجار مع ترامب بسبب إهانته له.. فيديو

التحفظ على سائق قطار البدرشين وعامل التحويلة

الأهلي يوقع عقوبة على ناصر ماهر

التموين تعلن مفاجأة: قائمة سوداء للتجار المخالفين في الأسعار

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل.. فيديو

كأس العالم 2018 .. 38 مليون دولار في انتظار بطل المونديال

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

تعرف على تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة في مواجهة بلجيكا

الصحة: نقل مصابي قطار البدرشين إلى مستشفى الهرم

انقلاب قطار الوجه القبلي بمحطة المرازيق بالبدرشين..فيديووصور

وزير النقل يتوجه إلى موقع سقوط 3 عربات من قطار بحوش محطة المزاريق

20 صورة من موقع حادث انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحج .. تعرف على أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات.. فيديو وصور

نقل 20 مصابا من قطار البدرشين إلى مستشفى الهرم .. صور

20 صورة من موقع حادث انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين

فرض كردون أمني بمحيط حادث انقلاب قطار البدرشين.. صور

وصول وزير النقل لموقع حادث قطار البدرشين.. صور

فيديو

الإسعاف تكشف عن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار البدرشين
لقطات مصورة لنقل مصابي حادث البدرشين إلى مستشفى الهرم.. فيديو
النائب العام يأمر بانتقال فريق نيابة جنوب الجيزة لموقع قطار البدرشين
توقف حركة قطارات الصعيد بسبب حادث قطار المرازيق
النقل: جار إخراج الركاب من قطار البدرشين ولا وفيات حتى الآن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟