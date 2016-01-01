وزيرة الصحة تزور مصابي قطار البدرشين في مستشفى الهرم

وصلت، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان إلى مستشفى الهرم لزيارة مصابي قطار البدرشين.



وكان القطار تعرض لحادث انقلاب بمنطقة البدرشين بسبب خطأ في التحويلة على السكة الحديد.



وكانت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع انقلاب القطار، الذي تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.