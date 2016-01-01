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كأس العالم

الزمالك يواجه الوصل على 3 أشواط بتشكيلات مختلفة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:50 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة الوصل الإماراتي الودية اليوم في معسكر الفريق بمدينة نورنبيرج الألمانية بتشكيلتين.

وسيخوض الشوط الأول باللاعبين: عماد السيد حراسه المرمي واحمد رفعت - محمد عبد الغني - كماتشو - محمد عنتر لخط الدفاع وزيزو- محمد ابراهيم - عماد فتحي لخط الوسط وأحمد مدبولي - عمر السعيد ومصطفي فتحي في خط الهجوم.

بينما في الشوط الثاني سيلعب كل من: محمود جنش لحراسه المرمي واحمد فتوح - دونجا - محمود علاء وحازم امام خط الدفاع ومحمد أشرف روقا - معروف يوسف - عبد الله جمعة لخط الوسط ويوسف اوباما - ابراهيم حسن وكاسونجو في الهجوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والوصل على 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وتنطلق المباراة فى الخامسة مساء بنحو نصف ساعة عما كانت مقررة.

وسيخوض الزمالك الشوط الثالث بتشكيل مختلط من الفريقين اللذين خاضا الشوطين الأول والثاني.

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