إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبيل انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلق النار على مئات الشبان الذين تجمعوا قرب مخيم العودة جنوب شرقي مدينة غزة ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص أحدهما بالساق نقل على إثرها لمشفى الشفاء لتلقي العلاج.



كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وبدأ مئات من المواطنين يتوافدون إلى مخيمات العودة في اليوم الـ100 لمسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.