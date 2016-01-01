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أخبار العالم

فنلندا تستقبل ترامب وبوتين بمنصات الصواريخ المضادة للطائرات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
ذكرت وكالة "إس.تي.تي" الفنلندية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية الفنلندية وضعت منصات الصواريخ الثقيلة في حالة الإستعداد للرد على اي تهديد محتمل من الجو خلال القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن الأسطول البحري الفنلندي وضع ثلاث منصات محملة بصواريخ ثقيلة مضادة للطائرات في حالة الاستعداد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأمين القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين والتي تستضيفها العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وبحسب الوكالة، فإن طاقم السفن الحربية الفنلندية تلقوا أوامر سرية بإطلاق النار على اي تهديد يظهر في الجو خلال انعقاد القمة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجيش والشرطة الفنلندية لم يعلقا حتى الآن على تلك المعلومات.

ومن المقرر أن يتلقي ترامب وبوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو الجاري، حيث أفاد قصر الكرملين الروسي بأن الزعيمين سيناقشان آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الملحة على الساحة الدولية.

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