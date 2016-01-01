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فن

عرض الجزء الثالث من Hotel Transylvania فى مصر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:43 م
صدى البلد
محمد نبيل
تعود عائلة مصاصي الدماء المحبوبة إلى الجمهور بأجواء صيفية في Hotel Transylvania 3: Summer Vacation الذي اتطلق في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد (3D) من خلال شركة AFD.

يدور الفيلم حول الرحلة البحرية التي ينطلق فيها الكونت دراكولا برفقة عائلته وأصدقائه من الوحوش والبشر، وبينما يستمتع الجميع برحلتهم، تكتشف مافيس أن والدها الكونت دراكولا وقع في حب قبطان السفينة إيريكا التي تخفي سرًا غامضًا يهدد بالقضاء على جنس مصاصي الدماء، فتحاول مافيس إنقاذ والدها وعائلتها من الخطر المحيط بهم.

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام فندق ترانسيلفانيا، وتقع أحداثه بعد 6 سنوات من أحداث الجزء الثاني Hotel Transylvania 2. وقد حقق الجزء الأول من السلسلة إيرادات تقدر ب357 مليون دولار عالميًا، بينما بلغت إيرادات الجزء الثاني 473 مليون دولار عالميًا.

الفيلم من تأليف وإخراج جندي تارتاكوفسكي(Hotel Transylvania) وبطولة آدم ساندلر (The Wedding Singer) وسيلينا جوميز (Monte Carlo ) وأندي سامبيرج (Hotel Transylvania).

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