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برلمان

أول استجواب لحكومة مدبولي حول إهدار 140 مليون جنيه بالبحيرة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:54 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
أحمد أيمن
أعلن النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، عن عزمه التقدم بمذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، الاحد المقبل، يناشده فيها بادراج استجوابه الذى وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشان ما أسماه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل مستحقات مالية للدولة بمحافظة البحيرة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه.

وقال الحناوي فى اول استجواب للحكومة الجديدة ان ماورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظة البحيرة يؤكد ان هناك مخالفة مالية متمثلة في عدم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وفتوى مجلس الدولة بشأن حصر الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين او لجنتين لإدارة المشروعات والحسابات المقامة بالمحافظات لما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكبار العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلغ كلامكم حصره منها مبلغ 858 الف جنيه.

وأضاف النائب انه تم قيد مبلغ 41 مليونا و 516 الف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات بدون وجه حق طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن مجموعات وهمية وتقديرات جرافية، كما تم مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزادات بإرساء مزاد على متزايد بعينه مع العلم بأن العطاء كان 600 الف جنيه فقط وتم رسو المزاد عليه بقيمة 605 آلاف جنيه في حين أن هناك مزادات أخرى مساحة أرض اقل تمر رسوها بمبالغ اضعاف هذا المبلغ.

وأكد الحناوي أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 370 لسنة 2013 بضرورة التسجيل لكن على تحصيل مبلغ 96 مليونا و 188 الف جنيه ‏وإرجاء قيده طرف شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لتركيب عدادات الانارة ولوحداتها بالمحافظة واصرار محافظ البحيرة على عدم تشكيل لجنة للبت في هذا الموضوع حتى الان مما يعد إهدارا للمال العام، مطالبا بإحالة المخالفين للنيابة العامة.

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