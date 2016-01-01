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أخبار البلد

السكة الحديد: انتظام حركة القطارات.. واتجاه واحد بموقع حادث البدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:49 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
اعلنت السكة الحديد عن انتظام حركة القطارات علي جميع خطوط الشبكة، وبالنسبة للوجه القبلي فانه لعدم تاثر مسير القطارات بالحادث تم تسيير القطارات من البدرشين الى مزغونة لمسافة ١٢ كم في اتجاه مفرد وباقي الخط بانتظام "مزدوج".

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.

ووجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته وجار المتابعة.

فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى موقع الحادث، بينما دفعت وزارة التضامن بفريق الإغاثة التابع لها لنقل المصابين للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات.

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