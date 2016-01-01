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فن

دوللي شاهين تبدأ تصوير كليب حبيبي غير.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:52 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تصوير الكليب الخليجي "حبيبي غير" من ألبومها الأخير "سندريلا"، حيث شاركت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على الإنستجرام.

ومن المنتظر عرض كليب "حبيبي غير" من خلال قناة مزيــكا خلال الفترة القليلة المقبلة، كذلك طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت دوللي شاهين قد طرحت أغنية "حبيبى غير"، من ألبومها الأخير "سندريلا"، وذلك على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع خالد رأفت.
دوللي شاهين تبدأ تصوير كليب حبيبي غير.. صور
دوللي شاهين تبدأ تصوير كليب حبيبي غير.. صور

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