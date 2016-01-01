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الإهمال يقتل 7 من وحيدي القرن مهددة بالانقراض

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:51 م
صدى البلد
محمد البرمي
قالت مسؤولة الحياة البرية الكينية إن 7 من وحيد القرن الأسود "الكركدن" المهددة بالانقراض نفقت عقب محاولة نقلهم من العاصمة إلى حديقة وطنية تبعد مئات الكيلومترات.

وخلال نقل حيوانات وحيد القرن إلى حديقة تسافو إيست الوطنية الشهر الماضي، أعربت دائرة الحياة البرية في كينيا عن أملها في تعزيز السكان هناك.

ولم تذكر المنظمة، التي أجرت العديد من عمليات النقل الناجحة في الماضي، الأسباب التي أدت إلى نفوق حيوانات وحيد القرن.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن "الإهمال" كان سبب الاعداد النافقة.

ووصفت باولا كاهومبو، من منظمة وايلدلايف ديركت، إن خسارة وحيد القرن "كارثة كاملة".

ويسعى خبراء الحفاظ على البيئة في أفريقيا جاهدين لحماية حيوان الكركدن الأسود من الصيادين، الذين يستهدفون الحيوان للحصول على قرونه.

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