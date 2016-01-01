ترامب يعتذر لرئيسة وزراء بريطانيا أمام الملايين.. فيديو

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتذارًا لرئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، خلال مؤتمر صحفي عقد بينهما، اليوم الجمعة، في العاصمة لندن، وذلك بعدما أجرى، أمس، حوارًا مع صحيفة "ذا صن" البريطانية قال فيها إن خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "ضعيفة للغاية".



وقال ترامب، خلال المؤتمر الذي بثته وسائل الإعلام العالمية، إن صحيفة "ذا صن" قامت بتحريف حديثه عن رئيسة الوزراء البريطانية، قائلًا: "تيريزا ماي شخصية رائعة، وقد قلت أشياءً رائعة عنها أثناء المقابلة لكن الصحيفة لم تنشر هذا الكلام".



وصادف أن، توم نيوتن دان، مذيع "ذا صن" الذي أجرى مع ترامب الحوار كان جالسًا في المؤتمر، حيث وجه الرئيس الأمريكي إليه حديثه متسائلًا بشكل ساخر: "أين أنت؟ قل لي هل قلت أشياء سيئة عن تيريزا ماي؟"، ليرد المذيع بالإيجاب، ما جعل ترامب يسخر منه قائلًا: "أين نشرتها فهي ليست موجودة؟ ولكن شكرا على أي حال".



وتابع ترامب موجهًا حديثه لتيريزا ماي: "كنت أتمنى أن تضع الصحيفة ما قلته عنكِ في العنوان"، مضيفًا: "لكني أريد مع ذلك أن اعتذر، لأني قلت أشياءً جيدة عنها".







