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المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:51 م
المصري يختتم تدريباته
المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عصر اليوم، مرانه الأخير بحضور أحمد الشملة عضو مجلس ادارة المصري وذلك قبل توجهه للقاهرة استعدادًا للسفر إلى مدينة الدار البيضاء المغربية تمهيدًا لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة المقرر اقامتها الأربعاء المقبل ضمن مباريات البطولة الكونفيدرالية.

وقبيل المران حرص الشملة على النزول لأرض الملعب بصحبة الكابتن حسام حسن وذلك للاجتماع باللاعبين، حيث نقل لهم تحيات مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، معربًا عن ثقة مجلس الادارة وجماهير المصري العظيمة في قدرة الجهاز الفني على قيادة الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة نهضة بركان والتي تعد مفتاح العبور الى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأشار الشملة الى أن المستوى الفني والبدني للاعبي المصري بقيادة العميد حسام حسن يؤهلهم تمامًا للوصول لأبعد مدى في البطولة.

وعن المران فركز من خلاله الكابتن حسام حسن على النواحي الخططية والتكتيكية والتي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يركز العميد على العديد من النقاط الفنية الملائمة لملاقاة فريق نهضة بركان.
المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب
المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب
المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب
المصري يختتم تدريباته على ملعبه قبل المغادرة إلى المغرب

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