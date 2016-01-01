وزير النقل يشكل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار البدرشين

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بتشكيل لجنة برئاسة م. محمد عرفة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ وعضوية رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والإشارات والصيانة والدعم الفني وتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام التخطيط وهندسة السكة وأستاذ من كلية الهندسة للوقوف على أسباب حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.



وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.



ووجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث للمتابعة.



فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى موقع الحادث، بينما دفعت وزارة التضامن بفريق الإغاثة التابع لها لنقل المصابين للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات.