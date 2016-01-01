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أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه الهلال الاحمر بتوفير احتياجات مصابى قطار المرازيق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:52 م
صورة من اغاثة المصابين
صورة من اغاثة المصابين بحادث القطار
كتب محمد عبد المنعم
وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الهلال الاحمر المصرى بتقديم الدعم الفنى وتفعيل الربط مع هيئة الاسعاف المصرية لتوفير احتياجات مصابي حادث القطار من اكياس الدم.

كما وجهت والى فرق الاغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزه بالتواجد فى موقع حادث قطارالمرازيق لتقديم الخدمات المطلوبة.

كما انتقلت فرق الاغاثه الى اماكن المصابين بالمستشفيات بمستشفى العجوزه ومستشفى الهرم ومتابعة الحالات حسب احصائيات وزارة الصحة وتقديم المساعدات العاجلة ودراسة الحالات لتقديم التعويضات للحالات المستحقة.

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