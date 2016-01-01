نقل 20 مصابا من مستشفى البدرشين للعجوزة لاستكمال العلاج

أكد المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أنه تم نقل 20 حالة من مصابي حادث انقلاب قطار البدرشين لمستشفى العجوزة لاستكمال العلاج، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفى الحوامدية العام، مشيرا إلى أنه لم يتبق أي مصاب داخل مستشفى الحوامدية بعد خروج آخر حالة.



وأضاف الشهاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم نقل 23 مصابا لمستشفى الهرم، و12 مصابا لمستشفى البدرشين، مشيرا إلى أن جميع الإصابات عبارة عن كدمات بأماكن متفرقة بالجسد ولا يوجد أي حالات وفاة.