قنا فى أسبوع.. المحافظ يشهد التشغيل التجريبى لمحطة المياه المدمجة بقرية المحروسة.. رئيس الجامعة يستقبل وفد مؤسسة مصر الخير.. حصول طالب على المركز الـ7 مكرر بين أوائل الثانوية

محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبى لمحطة المياه المدمجة بقرية المحروسة

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد مؤسسة مصر الخير لدعم الخريجين

حصول طالب بمركز الوقف على المركز السابع مكرر بين أوائل الثانوية العامة



أسبوع هادئ شهدته محافظة قنا، من أبرز أحداثه حصول طالب من مركز الوقف على المركز السابع ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فيما شهد محافظ قنا التشغيل التجريبى لمحطة المياه المدمجة بقرية المحروسة ضمن جولاته الدورية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، وفى جامعة جنوب الوادى استقبل رئيس الجامعة وفد مؤسسة مصر الخير لدعم خريجى الجامعة فى مجال ريادة الأعمال.



بداية الأسبوع كانت فى جامعة جنوب الوادى حيث استقبل الدكتور عباس منصور -رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد من مؤسسة مصر الخير ضم الدكتورة صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر والدكتور خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر، وتم مناقشة مشروع ريادة أعمال المشروعات الصغيرة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان لدعم خريجي كليات جامعة جنوب الوادي لتنفيذ المشروعات الصغيرة.



وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الريادي والتنموي الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير سواء في المشاركة الانسانية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي وأيضا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، مضيفًا بأن الجامعة ترحب بالمشاركة في تدريب الخريجين من خلال أساتذة متخصصين في مجال ريادة الاعمال والادارة وتساهم فى توفير أماكن للتدريب بالجامعة.



وأضافت الدكتورة صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، بأن مشروع ريادة الأعمال يستهدف خريجي كليات جامعة جنوب الوادي من كليات الهندسة والسياحة والفنادق والتربية النوعية والفنون الجميلة من خلال مسابقة يتم خلالها تقديم المشروعات الصغيرة للخريجين.



ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عمران- مدير مؤسسة مصر الخير، بالدعم الذى تقدمه جامعة جنوب الوادى في تنفيذ العديد من المبادرات والمساهمات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير، لافتًا إلى أن هناك العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسة والجامعة في مجال التعليم والصحة وغير ذلك من المبادرات التي تهدف تحقيق خدمة متميزة لطلاب الجامعة وأهمها تنفيذ مشروع حاضنة اعمال لرواد قبلي في مجالات التدريب وتنفيذ المشروعات الصغيرة لخريجي جامعة جنوب الوادي.



كما أنهت جامعة جنوب الوادى، استعداداتها لاستقبال أعمال التنسيق للطلاب الناجحين بالثانوية العامة لعام 2018 م وذلك من خلال تخصيص 7 معامل لتسجيل رغبات الطلاب بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والغردقة.



وقال الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، إن تلك المعامل تحتوى على 125 جهاز حاسب آلى، إضافة إلى توفير مهندسين من مركز المعلومات وأخصائيين من شئون الطلاب لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بطريقة تتناسب مع التوزيع الجغرافي والرد على استفساراتهم.



فيما شهد اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، التشغيل التجريبى لمحطة المياه المدمجة بقرية المحروسة بقدرة 120 لترا / ثانية بتكلفة مالية تصل إلي 16 مليون جنيه والمقامة على مساحة 700 متر وتخدم حوالى 70 الف نسمة من أهالى قرية المحروسة والقري والنجوع التابعة.



و أشار محافظ قنا، إلى أن نسبة التنفيذ بالمحطة وصلت إلي 95% وجار انهاء بعض الاعمال الخاصة بتجميل المحطة ورصف الشوارع المحيطة بها تمهيدا لافتتاحها خلال الايام القليلة القادمة، مشيرًا إلي أنه تم انشاء المحطة بالمشاركة المجتمعية بين شركة مياه الشرب وأهالي قرية المحروسة، حيث ساهم الاهالي بجزء من قيمة الارض وقامت الشركة بتنفيذ الاعمال المدنية والاعمال الكهروميكانيكية بتكلفة مالية تقدر بـ 16 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المحطة تعد نموذج يحتذى به في المشاركة المجتمعية لمؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية مقدمًا الشكر للأهالي وكل من سعي في انجاز هذا المشروع .



من جانبه قال المهندس سيد ربيع- رئيس شركة المياه، إن الشركة بدأت التشغيل التجريبي للمحطة بهدف معرفة القدرة الفعلية للمحطة والملاحظات الموجودة بها للتمكن من التشغيل النهائي وضخ المياه بالشبكة لتغذية قرية المحروسة و نجوعها بمياه الشرب النقية.



وفى مركز اعلام قنا، تم تنظيم ندوة موسعة بعنوان" تداعيات المشكلة السكانية على الفرد والمجتمع" فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للسكان, بحضور رؤساء مدن قنا و دشنا وأبوتشت، وعدد من القيادات المسئولين عن السكان وتنظيم الأسرة بمديرية المختلفة وبمشاركة الجمعيات الأهلية والعاملين بالمؤسسات الحكومية، تخللها عرض 3 أفلام تسجيلية لأهم الفعاليات التى تم تنظيمها لمواجهة الزيادة السكانية، منها فيلمين لمركز إعلام قنا و آخر للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.



فيما قال اللواء جمال مسعود- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن المشكلة السكانية تبدأ من الفرد والذى لابد أن يكون الداعم الاساس لمعالجة المشكلة السكانية, و ان تكاتف الجميع لمواجهة الزيادة المطردة فى السكان سوف يحقق الخير للجميع بتوافر فرص عمل و الشعور بثمار التنمية و قيمة المشرعات التى تتم على أرض مصر.



أما الشيخ أحمد أبو الوفا- مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، فقد تحدث عن المشكلة السكانية من منظور دينى، و أنها بمثابة بلاء و معالجتها تتم عن طريق تحرير النفس من البلاء الذى يجب الحد منه ومواجهته، لكن دون أن تدفعنا الزيادة لاصدار تشريع يجرم انجاب عدد معين من الأطفال لأن ذلك سوف يؤدى لتأثير عكسى.



و أوضح عبدالرازق محمد على- مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا، دور المجلس فى التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة الأزمة السكانية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية قد تكون نعمة أو نقمة، فعندنا فى مصر أصبحت نقمة لنقص الموارد، فى حين أنها فى الصين تحولت إلى نعمة بسبب ثقافة و إصرار الشعب الصينى على مواجهة الأزمة بالعمل والانتاج.



كما شهد الأسبوع المنقضى عدد من الحوادث من أبرزها، مصرع 4 أشخاص و إصابة 7 آخرين في حادث انقاب سيارة في ترعة الكلابية بمحافظة قنا، حيث تلقى اللواء علاء العياط-مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الكلابية أمام قرية الأشراف، نتج عنها مصرع 4 أشخاص و إصابة 7 آخرين تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى قنا العام، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.



وفى سياق آخر فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن حصول الطالب محمود محمد سيف النصر رسلان" ابن مركز الوقف بمحافظة قنا" على المركز السابع مكرر" شعبة علمى رياضة" فى الثانوية العامة، بعد حصوله على مجموع 408.5 % .

