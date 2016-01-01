القومى للمرأة بالغربية ينظم ثانى ندوات حياة سعيدة

أعلن المجلس القومى للمرأة، فرع الغربية، عن تنظيمه ثانى ندواته ضمن سلسلة ندوات "حياة سعيدة"، ويقدم خلالها مجموعة من المحاضرات الموجهة للمرأة.



قالت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، أن المجلس قرر عقد سلسلة ندوات بمقر الفرع، تحت عنوان "حياة سعيدة"، ويشهد الأحد القادم، ثان تلك الندوات بعنوان "نظمى وقتك.. وحققى حلمك" .



يحاضر فيها الدكتورة وسام صلاح استاذ بكلية الطب، ومدير مركز التخطيط الاستراتيجى وتقييم الأداء بجامعة طنطا.

