توتال تستحوذ على أنشطة المنبع للغاز الطبيعي المسال لـدى إنجي

قالت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال إنها استكملت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على أنشطة المنبع للغاز الطبيعي المسال لشركة إنجي، لتصبح ثاني أكبر لاعب في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم.



وبموجب الاتفاق، تقول توتال إنها ستقدم مدفوعات إضافية تصل قيمتها إلى 550 مليون دولار لإنجي إذا تحسنت أسواق النفط في السنة المقبلة.



وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال في بيان إن الصفقة ستمنح الشركة حصة سوقية عالمية نسبتها عشرة بالمئة.



وأضاف أن الاتفاق سيشمل أن تدير المجموعة محفظة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2020 وستزيد حصتها في السوق الأمريكية مع حصولها على حصة 16.6 بالمئة في مشروع كاميرون للغاز الطبيعي المسال التابع لإنجي.