ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

توتال تستحوذ على أنشطة المنبع للغاز الطبيعي المسال لـدى إنجي

السبت 14/يوليه/2018 - 02:01 ص
رويترز
قالت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال إنها استكملت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على أنشطة المنبع للغاز الطبيعي المسال لشركة إنجي، لتصبح ثاني أكبر لاعب في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبموجب الاتفاق، تقول توتال إنها ستقدم مدفوعات إضافية تصل قيمتها إلى 550 مليون دولار لإنجي إذا تحسنت أسواق النفط في السنة المقبلة.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال في بيان إن الصفقة ستمنح الشركة حصة سوقية عالمية نسبتها عشرة بالمئة.

وأضاف أن الاتفاق سيشمل أن تدير المجموعة محفظة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2020 وستزيد حصتها في السوق الأمريكية مع حصولها على حصة 16.6 بالمئة في مشروع كاميرون للغاز الطبيعي المسال التابع لإنجي.

ترشيحاتنا

أحد مصابى حادث البدرشين: القطار كان يسير بسرعة جنونية

كوبر يخطف فرصة من مدرب كرواتيا

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

محمد صلاح على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

بلطجي يستغل كلب شرس لتمزيق جسد شاب.. فيديو

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث قطار البدرشين

رينجرز يحقق الفوز في أول مباراة تحت قيادة جيرارد

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

الفيفا يدعو رئيس الاتحاد السكندري لحضور نهائي المونديال

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

فرجاني ساسي يصل القاهرة خلال ساعات

احد مصابي حادث البدرشين: القطار كان يسير بأقصى سرعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟