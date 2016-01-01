الأقصر في أسبوع.. زيارة وفد شنغهاى وإجراء تجربة إخلاء وهمية لحريق فندق .. والقبض على مواطن وبحوزته 35 قطعة أثرية.. أبرز الأحداث

محافظ الأقصر يستقبل وفد شانغهاي

إجراء تنفيذ تجربة إخلاء وهمية لحريق بفندق في الأقصر

القبض على مواطن وبحوزته 35 قطعة اثرية

شهدت محافظة الأقصر عدد من الفاعليات والأحداث فى هذا الاسبوع ننشر أبرزها في هذا التقرير.استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، فى مكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا رفيع المستوى من متحف مجموعة فنون شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية برئاسة "خو مو تشينج".وتأتى تلك الزيارة فى اطار التحضير لاقامة معرض التراث الثقافى اللا مادى فى الحياة اليومية فى شنغهاى، والذى من المقرر أن يقام بمكتبة الاسكندرية فى الفترة من 8 أغسطس المقبل حتى 27 من الشهر نفسه.ورحب المحافظ فى بداية اللقاء بالوفد الصينى فى محافظة الأقصر، مؤكدًا على أهمية زيارة المناطق الأثرية وخاصة المتاحف بالأقصر ومنها متحف الأقصر ومتحف التحنيط، وغيرها من المزارات والمعالم السياحية الهامة بالمدينة.وأوضح رئيس الوفد الصينى، أن هدف الزيارة هو التعرف على المتاحف والأماكن الأثرية، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى المجال الثقافى والسياحى، كوسيلة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية - الصينية.كما أعرب رئيس الوفد الصينى، عن سعادته بزيارة الأقصر، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتبادل الأنشطة الثقافية والسياحية، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة والزيارات تعزز من الترابط الإنسانى بين الشعبين، وتمثل فرصة كبيرة لتشجيع السياحة بالأقصر وتعميق التعاون بين المدينتين.وفى نهاية اللقاء، حرص الجانبان المصرى والصينى على تبادل الهدايا التذكارية، حيث عبر الوفد الصينى عن تقديره لمحافظ الأقصر مثنيًا على حسن الضيافة والاستقبال الحافل.من جانب اخر اعلن العميد شريف النحاس مدير الحماية المدنية بالاقصر، انه تم بتنفيذ تجربة إخلاء وحريق وهمى للعاملين والنزلاء المقيمين باحد الفنادق السياحية المشهورة وذلك لمعرفة مدى الجاهزية الفعلية للفندق من ناحية التقنية في مثل هذه الظروف الطارئة وتقييم خطط الطوارئ وتطورها لتصبح أكثر فاعلية في الحالات الطارئة، حيث تم إخطار كافة الأجهزة المعنية بذلك.واوضح ان سيناريو التجربة كان قد بدأ في الصباح الباكر فى تمام الساعة 11 صباحًا بتلقى ادارة الحماية المدنية بالأقصر بلاغ يفيد حدوث حريق وهمي بفندق الهيلتون، وعلى الفور تم انتقال 3 سيارات إطفاء.واضاف مدير ادارة الحماية المدنية، أن أول سيارة إطفاء وصلت إلى مكان الحريق فى تمام الحادية عشر ودقيقتين، وفى تمام الساعة الحادية عشر و5 دقائق وصل 2 لانش إطفاء، وبالتوازى تمت عملية إخلاء النزلاء والعاملين، بينما وصلت ثانى سيارة إطفاء فى تمام الساعة الحادية عشر و7 دقائق ، وثالث سيارة وصلت فى تمام الساعة الحادية عشر و10 دقائق.من جانبه، قال العميد محمد صالح مدير أمن الفندق: أن تلك التجربة تأتى بالتزامن مع توجهات الفندق ورغبته في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة لمنشآته وموظفيه وضيوفه بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، موضحًا أن تجربة الحريق تتم مرتين خلال العام الواحد.كما شهد هذا الاسبوع نجاح مباحث السياحة الآثار بالاقصر ، بالتعاون إدارة البحث الجنائي، فى ضبط شخص، وبحوزته 35 قطعة يشتبه في أثريتها.وكانت وردت معلومات، لإدارة المباحث السياحة والآثار، تفيد بحيازة "ا. ح. ن"، 52 عامًا، ومقيم دائرة مركز شرطة القرنة، لعدد من القطع الأثرية داخل منزله.وبتقنين الاجراءات، واستصدار اذن من النيابة العامة، تم تشكيل مأمورية مكبرة مكونة من المباحث الجنائية، و شرطة السياحة والآثار، ومباحث مركز شرطة القرنة، وتمكنت من مداهمة المنزل وضبطه.وبتفتيش المنزل، تم العثور على 3 أحجار متوسطة الحجم مدون عليها رسومات فرعونية، و 8 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، و قطعتين معدنيتين على شكل فرعوني، و 16 قطعة حجرية وفخارية مختلفة الاحجام، و5 قطع معدنية مختلفة الأشكال، وجزء من قدم تمثال صغير، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن "مطواة سوستة"، و عملة ورقية فئة مليون ليرة تركي، و 23 عملة ورقة "ين يباني"، و 3 هواتف محمولة.وتحرير محضر رقم 9 أحوال مركز شرطة القرنة.