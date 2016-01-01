القليوبية فى أسبوع.. 7 من أبناء المحافظة بقائمة أوائل الثانوية.. وتعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها وهلسنكي الفنلندية.. والسجن 3 سنوات إلى 25 عاما لـ14 تاجر مخدرات

مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية ببنها

السجن 184 سنة للمتهمين من سكرتارية نيابة بنها بتهمة الرشوة وتزوير الأحكام

إقبال كبير على اختبارات القدرات في كليات جامعة بنها

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الاسبوع الماضى حيث نجح 7 طلاب من أبناء محافظة القليوبية في الحصول على المراكز الأولى ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة التي ضمت 50 طالبا على مستوى الجمهورية.وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المحافظة التي يصل عدد الأوائل فيها لـ7 طلاب بعد أن حققت المحافظة منذ 4 سنوات 6 مراكز في أوائل الثانوية وقدم اللواء محمود عشماوى التهنئة للطلاب الاوائل متمنيا لهم دوام التفوق في حياتهم ودراستهم.من ناحية اخرى استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها بمكتبه الدكتوره ريكا هاليكا مديره العلاقات الدوليه بجامعه هلسنكي الفنلندية ومديرة مركز التعليم المستمر يرافقها مجموعه من القائمين علي تطوير التعليم وتصديره لدول الشرق الاوسط.وبحث القاضي خلال اللقاء الذي حضره الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن سعد منسق العلاقات الدوليه، مع الضيفه الفنلنديه سبل التعاون بين جامعه بنها وجامعه هلسنكي في مجال التبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس.وأعرب القاضي عن سعادته بفتح أفاق التعاون بين الجامعتين مشيرا الى انه استعرض خلال اللقاء الامكانيات التي تتمتع بها جامعه بنها وكلياتها والبنيه الاساسيه والمعامل الموجوده بالكليات بما يتيح امكانية التعاون العلمي والبحثي بين جامعه بنها والجامعه الفنلنديه واتفق الطرفان علي اعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الجانبين المصري والفنلندي بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه من كلا الطرفين.فيما شهدت جامعة بنها إقبالا ملحوظا من الطلاب الجديد لأداء اختبارات قدرات القبول بكليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية والتربية الرياضية.وقال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، في بيان، إن عدد الذين أدوا امتحانات القدرات في ثلاث كليات بجامعة بنها بلغ 1603 طلّاب وطالبات في كليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية حيث أدى 221 طالبًا وطالبة اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية 190 منهم في قسم التربية الفنية، و31 في قسم التربية الموسيقية، وأدى 367 طالبًا اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية.وأشار إلى أنه تقدّم 1800 طالب وطالبة لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية أدى منهم 1015 الاختبارات، وتقوم الكلية في الوقت الراهن بتحديد مواعيد لأداء 785 طالبًا وطالبة للاختبارات مضيفا ان الاختبارات قد بدات في كليات جامعة بنها الثلاث في الثالث من الشهر الجاري، وتنتهي يوم الإثنين 23 من نفس الشهر.كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مسجلين خطر أطلقوا النار خلال مشاجرة بينهم بمنطقة المساكن في بنها مما أسفر عن وفاة شاب أثناء تواجده عرضا بمكان المشاجرة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمساكن الموالح "الغجر" في بنها وتبين أن مشاجرة بالأسلحة الآلية وقعت بين شابين من منطقة المنشية ببنها وشخص من سكان مساكن الغجر حيث قام الأخير بطعن أحد أفراد الطرف الأول فقرر الثاني الانتقام منهوتوصلت التحريات إلى أن الطرف الأول وهما شخصان توجها إلى محل إقامتهما في المنشية وأحضروا سلاح آلي ومجموعة من البلطجية وحضروا إلى مساكن الغجر وعندما علم الطرف الثانى بقدومهم أسرع بإحضار سلاح أيضا وظلوا فجر اليوم يتبادلان إطلاق الرصاص فتصادف مرور شخص يدعى محمد ط ش" 20 سنة وشهرته عصفورة بمكان المشاجرة فأصيب بطلق ناري بالصدر ولقي مصرعه في الحالفيا أصدرت محكمة جنايات بنها اليوم أحكاما ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين من سكرتارية نيابات شمال بنها بإجمالى أحكام 184 سنة لكل منهم لتورطهم فى قضايا رشوة وتزوير أحكاموصدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها حيث عاقبت المحكمة كلا من فى القضية 36 لسنة 2017 بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول حسن م " والمتهم الثاني موسي غ " بالمشدد 7 سنوات والعزل من وظيفتهماكما قضت معاقبة أسامة ا " وحسن س " بالسجن المشدد 15 سنة فى القضية رقم 2070 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2017، وعزلهما من وظيفتيهما، ومصادرة المحررات المزورةومعاقبة أسامة ا " وائل م " إبراهيم ع " فى القضية رقم 20323 والمقيدة برقم 3585 لسنة 2018 بالمشدد 15 سنة وعزلهم من وظيفتهم ومصادرة المحررات المزورةفيما تم معاقبة أسامة ع " وائل س " و"محمد ن " وكرم ف " بالسجن المؤبد 25 سنة حضوريا للأول والثانى والثالث وغيابيا للرابع فى القضية رقم 2721 والمقيدة برقم 3332 لسنة 2017 إضافة إلى معاقبة أسامة ع " وائل م " و" سليمان ح " بالمشدد 15 سنة حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث فى القضية رقم 11720 والمقيدة برقم 3321 وعزلهم من وظيفتهمكما قضت المحكمة بمعاقبة أسامة ع " وائل س " ومحمد ا " بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث فى القضية رقم 2535 والمقيدة برقم 3366، وعزلهم من وظيفتهم ومصادرة المحررات المزورةكما تم معاقبة أسامة ا " ووائل م " ومحمد ن " وربيع ا " بالسجن المشدد 15 سنة للأول والثانى والثالث وعزلهم من وظيفتهم والمشدد 10 سنوات للرابع فى القضية رقم 2477 والمقيدة برقم 3786 لسنة 2017 ومعاقبة أسامة أ " ومحمد ن " ووائل م " وكريم س " بالمشدد 15 سنة للأول والثانى والثالث والمشدد 7 سنوات للرابع "غيابيا" فى القضية رقم 4320 والمقيدة برقم 30 لسنة 2018وكذلك معاقبة أسامة ا " وائل م " ومحمد ن " بالسجن المؤبد 25 سنة والعزل من الوظيفة فى القضية رقم 624 والمقيدة برقم 124 كلى بنها ومعاقبة عماد ف " ومروة ع " بالسجن المشدد 10 سنواتأصدرت محكمة جنايات بنها اليوم أحكام بالسجن على 14 تاجر مخدرات وسلاح لقيامهم بالاتجار في المخدرات بعد ان تم ضبطهم وترواحت الأحكام ما بين المؤبد 25 عاما و10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات.وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد منير شعير وخالد منصوركما قضت المحكمة على "أشرف.ع" بالمؤبد 25 عاما و3 سنوات للمتهم "أحمد.ف" للاتجار في المواد المخدرة كما قررت المحكمة معاقبة "صلاح.ع" و"أحمد.م" بالسجن 3 سنوات و10 سنوات للمتهم "جمعة.ص" لنفس التهمةكما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات "محمد.ع" و"محمد.ح" و"سعد.ز" و"محمد.ح"، و"رياض.ع" و"أشرف.ع"، و"رمضان.ع" بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح كما قررت حبس "عبدالعزيز.س" و"إبراهيم.ص" 5 سنوات مع الشغل لحيازتهم اسلحة بدون ترخيص.وكان المتهمين قد تم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وأحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات فقضت المحكمة بحكمها السابق.