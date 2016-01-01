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قومى المرأة ببورسعيد يهدى جنيه ذهب للأولى بالثانوية العامة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:53 م
قومى المرأة ببورسعيد
قومى المرأة ببورسعيد يهدى "جنية دهب" لطالبة الثانوية العامة
كتب محمد الغزاوى
أهدي أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء ادوار مقررة الفرع جنية ذهب للطالبة ندى حبيب ابنة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول علمي رياضة جمهوري في الثانوية العامة.

وقالت ادوار إن بنات بورسعيد يتسابقن على المراكز الأولى فى جميع مراحل التعليم بداية من الابتدائى وحتى الثانوية العامة والفنية التجارية.

وأشارت ادوار إلى أن حصاد المرأة البورسعيدية مثمر فنجاح بناتنا مجهود لكل سيدة تقدم الغالى والنفيس من أجل ابنتها ومن أجل تحقيق أمنية غالية.

وأضافت أن هذا العام الدراسى له مميزات كبيرة فى محافظة بورسعيد فتفوق البنات أصبح سمة من سمات كل أسرة بورسعيدية بل امرأة بورسعيدية مجتهدة فهنيئا للمتفوقات وهنيئا لنا حصاد المرأة البورسعيدية.

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