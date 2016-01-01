جنوب سيناء في أسبوع.. وزير الري يفتتح مشروعات الحماية من السيول .. وإنشاء أكبر محطة تموين سيارات .. وتعيين أوائل التعليم الفني

حصاد الاسبوع بجنوب سيناء:

فودة : الرئيس السيسي اهتم بحماية سيناء من اخطار السيول

موسم نضوج بلح النخيل فى شوارع " طور سيناء

تعيين العشرة الأوائل بمدرسة ابورديس الثانوية الصناعية بشركات البترول "

البدء في إنشاء أكبر محطة تموين السيارات بالشرق الأوسط في شرم الشيخ

شهدت محافظة جنوب سيناء هذا الأسبوع حصاد من الاحداث المتنوعة شملت عدد من المجالات المختلفة، كان ابرزها زيارة وزير الرى والموارد المائية لمشروعات الحماية من السيول بطابا ونويبع وسانت كاترين.وقام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبرفقته اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الوزارة الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة والتى تأتى ضمن خطة الدولة لتنفيذ اعمال الحماية من مخاطر السيول في كافة ربوع مصر و بروتوكول الحماية الموقع مع جهاز الخدمه الوطنية للقوات المسلحه ممثلا فى الشركة الوطنية للمقاولات .وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، ان اعمال الحماية بمصر تتعدي تكلفتها١٠مليار جنيه، مشيرا الى انه تم تنفيذ اعمال منها حاليا بقيمة ٣مليار جنيه وقد قمنا بتنفيذ اعمال حماية لمدينة طابا بمبلغ ١٠٠مليون جنيه ادت الي حماية منشات تتعدي قيمتها ٣٠مليار جنيه.من جهته اكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، انه تم اقامة سدود ومصدات للسيول وبحيرات تعدت تكلفتها ٨٠٠مليون جنيه بهدف حماية المحافظة والمنشأت الحيوية من اخطار السيول وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعدم تكرار ماتعرضت له المحافظة من مخاطر السيول خلال السنوات الماضية.كما شهدت طور سيناء موسم نضوج تمور النخيل وبدا الجميع يتسابق فى شوارع مدينة طور سيناء وخاصة الاطفال فى تسلق اشجار النخيل فى موسم نضوج تمور النخيل للقطف منها ما استوى حيث تتنوع ثمرات النخيل فى الشوارع ما بين الاحمر والاصفر والاخضر لا احد يستطيع مقاومة عدم قطف بلح النخيل لذلك كثير من تمور النخيل تضيع سدى وهباء بدون فائدة .كما أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن الهيئة العامة للبترول قد وافقت علي تعين العشرة الأوائل من خريجي مدرسة ابورديس الثانوية الصناعية " قسم البترول " بالدفعة الأولي التي تخرجت من المدرسة .وأشار المحافظ الي أنه تم تخريج 4 دفعات من قسم البترول بالمدرسة حتي الأن مؤكدا أنه سيتم تعين العشرة الأوائل بباقي الدفعات تباعا.وقدم المحافظ الشكر للهيئة العامة علي الاستجابة السريعة لطلب تعين أوائل الدفعات من قسم البترول بالمدرسة.كما قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ ، ومندوب الشركة الوطنية للبترول، ومسئول المساحه بالمحافظة بتفقد موقع ِإنشاء محطة وطنيه شرم الشيخ الجديدة لتموين وخدمة السيارات كبداية في تطوير وإنشاء عدد من المشروعات بجانبي الطريق الأوسط لبدء تطويره وتقليل الزحام داخل الكتلة السياحية والسكانية بمدينة شرم الشيخ وكبداية لسلسة مشروعات أخري هامه منها معارض للسيارات ومولات وأماكن لخدمة السيارات وزوار المدينة، في أطار توفير العديد من فرص العمل لأهالي جنوب سيناء.وتعتبر المحطة أكبر محطة بالشرق الأوسط لتواكب خطة تطوير المحافظة، حيث تعد المحطة تحفة معماريه تهديها الشركة الوطنيه للبترول.وتقع المحطة على الطريق الأوسط بمساحة 10 آلاف ، كما تعمل المحطة بأحدث الأساليب التكنولوجية من الطاقة الشمسية وخدمة الواي فاي، ومجهزة لاستقبال ذوي القدرات الخاصة وتحوي مجموعة من المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية تصل إلي 30 محل سيتم طرحها مع بدء تنفيذ المشروع ، ومدة التنفيذ ثلاثة أشهر من بدء العمل.