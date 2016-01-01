داعية يحذر الآباء من الدعاء على أولادهم.. لهذا السبب؟ فيديو

حذر الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، من دعاء الآباء على الأولاد، مستشهدا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تَدْعُوا على أنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على أوْلادِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على خَدَمِكمْ، ولا تَدْعُوا على أمْوَالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعَةً نِيْلَ فيها عَطاءٌ فَيُسْتَجابَ مِنْكُمْ ".



وقال"عبدالرازق" خلال لقائه على فضائية " دريم": لاتدعوا على أنفسكم ولا أموالكم، الدعاء ولو بتهريج لا يجوز، تفائلوا بالخير تجدوه، ولحظة الدعاء قد تكون ساعة إجابة".



