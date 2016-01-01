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محافظات

حملة نظافة مكبرة بقرية المعصرة في الوادى الجديد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:59 م
حمله نظافة مكبرة
حمله نظافة مكبرة بقرية المعصرة بالوادى الجديد
محمد منصور ابوالعلمين
نفذت الوحدة المحلية لقرى العصرة وأسمنت والشيخ والى التابعة لمركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد حملات نظافة وتطهير وصيانة شاملة على مدار الأسبوع الماضى، تضمنت رفع التراكمات والمخلفات والأتربة والقمامة، وتنطيف الشوارع وتطهير مسار محطة مياه الشرب بالقرية، وذلك ضمن خطة رئاسة القرية لتنفيذ الحملات المستمرة للنظافة والتطهير ورفع كفاءة المرافق.

وقال أنور كمال رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة إن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة موسعة فى حى الأمل بقرية المعصرة، كما تم غسل وصيانة محطة مياه الشرب، حيث تم تنظيف الأحواض والفلاتر من الرواسب التى تتكون نتيجة تراكم أملاح الحديد والمغنسيوم بعد عمليات التنقية، حيث شارك فى أعمال الحملة فريق العاملين بالوحدة المحلية وبمساعدة المواطنين من أهالى القرية.

كما أعلنت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالوادى الجديد وصول الونش اللورين حمولة 35 طنا للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالمحافظة، نقلا من الإدارة العامة لرى أسيوط، والذى كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات، حيث تمت صيانته وإصلاحه بالتعاون مع قطاع رى أسيوط والورش المركزية بالوادى الجديد.

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