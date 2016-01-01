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حوادث

السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:04 م
رامى المهدي - صلاح مهدي
وصل منذ قليل، قطار بديل لنقل ركاب حادث قطار البدرشين، إلي محافظاتهم في الصعيد.

وكان افترش عدد من ركاب قطار البدرشين المنكوب، مسجدا مجاورا للمحطة في انتظار السيارات التي ستقلهم إلى محافظاتهم بعد وقوع حادث القطار.

وناشد الركاب المسئولين بتوفير سيارات وقطار بديل لنقلهم إلي محافظاتهم التي كانوا متجهين إليها قبل انقلاب القطار، بعد انتظارهم علي رصيف المحطة منذ ما يقارب الساعتين.

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