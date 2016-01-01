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كأس العالم

أول تعليق للفيفا على اقتراح منع تصوير الفتيات بمدرجات المونديال

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، على اقتراح مسؤول قسم التنمية بالفيفا، فريدريكو أدييشي، حول منع بث صور الفتيات الحسناوات في المدرجات خلال مباريات كأس العالم.

وقال المكتب الإعلامي للفيفا: "نحن نفضل ألا يركز البث كثيرًا على لقطة عن قرب حيث يمكن أن يظهر بها تلميحات جنسية أو تحيز جنسي"، بحسب موقع "رامبلر" الروسي.

أوضح المكتب الإعلامي أن اللقطات الطويلة للفتيات بالمدرجات قد تبدو غير أخلاقية، مشيرًا إلى أن المشاهدين يمكن أن يروا بعض الإيحاءات الجنسية غير المناسبة خلال بث المباراة.

ويرى خبراء الفيفا أن حالات انتهاك حقوق الإنسان القائمة على التمييز الجنسي أكثر شيوعًا من نظيرتها المرتبطة بالعنصرية، حيث يأتي هذا الاقتراح لمكافحة سياسة التمييز التي ينتهجها الاتحاد.

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