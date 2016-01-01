ثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 50 كيلو يثير الرعب في بولندا



وأعلن متخصصون عن اكتشافهم لأجزاء كبيرة من جلد الثعبان سقطت عن جسده بالإضافة لآثار تحركاته مما دفع مسؤولي إنقاذ الحيوان البولنديين للاعتقاد بأن الثعبان الذي وصف بالخطير يقبع بأحد المستنقعات بوارسو.



وقال ديفيد فابيانسكي، أحد مسؤولي المنظمة: "لابد وأن الثعبان يشعر بالجوع بعد تساقط جلده والأكيد أنه سيحاول صيد (فريسة) ولكنه يحتاج للإحماء أولًا قبل الصيد ولهذا قد يقبع باتجاه الشمس".



ويقول ريشارد توبولا من حديقة حيوان وارسو ليورونيوز إنه من المرجح أن الثعبان كان جزءًا من المجموعة الشخصية لأحد الأفراد.



ويضيف: "لا نعلم إذا ما هرب الثعبان من مالكة أم إن حجمه اصبح ضخما بحيث بات صعبا على مالكه الاحتفاظ به فتخلص منه.. نعمل مع مؤسسات حكومية ومنظمات معنية بحماية الحيوانات وتجار حيوانات لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه".





أثار جلد ثعبان يصل طوله إلى 6 أمتار ووزنه 50 كيلو جرامًا حالة من الرعب في العاصمة البولندية وارسو، وسط تأهب من السلطات.وحذر المسؤولون البولنديون السكان المقيمين بالقرب من نهر فيستولا من السير دون حذر في المنطقة.