موسكو: واشنطن وراء قرار اليونان طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وراء قرار اليونان بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.



وذكرت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من البديهي أن تكون واشنطن وراء قرار الحكومة اليونانية المناهض لروسيا بالتزامن مع افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".مضيفة أن الولايات المتحدة دعمت علنا تلك الإجراءات في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.



يشار إلى أن الحكومة اليونانية كانت قد اتخذت قرارا بطرد دبلوماسيين روسيين ومنعت اثنين آخرين من دخول البلاد.