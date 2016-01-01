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فن

نكشف تفاصيل أزمة تامر حسني مع روتانا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
علم "صدى البلد" من مصادر مقربة، أن النجم تامر حسني قرر قبول عرض شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للتجديد معه، لعدم ملاءمة العرض المقدم له من الشركة مع إسمه في الوقت الذي عانى فيه "تامر" مع روتانا بسبب عدم تسويق أعماله بالشكل المطلوب.

وأضافت المصادر أن العرض الأخير الذي قدمته روتانا لـ تامر حسني كان أقل بكثير في قيمته المادية من الذي ينفقه تامر من مصاريف للتسويق للألبوم، التي كان يضطر تامر لصرف أضعافها على ألبومه للإعلان عنه لدى جمهوره.

أوضحت المصادر أن تامر حسني بدأ يستشعر الضيق في الفترة الأخيرة ما جعله يلغي العرض المقدم له ويتولى إنتاج ألبومه الجديد "عيش بشوقك" من ماله الخاص، وذلك عن طريق شركة تامر حسني بروداكشنز التي دشنها مؤخرًا، لتتولى إنتاج الألبوم كاملًا.

وكشفت المصادر أن تامر كان يبذل مجهودًا مضاعفًا خلال الفترة الأخيرة من أجل إعلاء أسهمه الفنية والحفاظ على نجاحاته عن طريق الحفلات، وأعماله الفنية الصوتية، والمرئية.

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