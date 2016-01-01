منتخب مصر للريشة يعلن قائمة المشاركة في بطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي عن قائمة لاعبي المنتخب القومي، لخوض منافسات بطولة العالم المقرر انطلاقها في الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل بالصين.



تضم قائمة المنتخب المصري في البطولة 4 لاعبين وهم أحمد صلاح، وعبدالرحمن عبدالحكيم في منافسات الزوجي "رجال"، وهادية حسني، وضحى هاني في منافسات زوجي "سيدات".



ونجح اللاعبون الأربعة في التأهل للبطولة العالمية، عقب احتلالهم مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للعبة.



ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية المشاركة في فعاليات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، حيث يترأسها شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.