رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن بناء البلاد وتنميتها بدون الأمن

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، "لا يمكن أن نعمر البلد ونبني الاقتصاد ونوفر فرص العمل بدون الأمن، وأعددنا خطة كاملة للإعمار والبناء كما أعددنا خطة متكاملة للنصر على تنظيم (داعش) وحققناه".



وأضاف العبادي - خلال لقائه بعشائر ووجهاء محافظة البصرة، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية "جئنا لنخدم أهل البصرة ولنضع أيدينا بأيدي بعض من أجل إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأبنائها"، قائلًا "سنصرف الأموال اللازمة للبصرة بما تحتاج من خدمات وإعمار، والبصرة تستحق كل الخير وتستحق أن يتم خلق فرص عمل لكل مواطن بما يلبي طموحه".



وتابع : "نقف بجانب كل مواطن يطالب بحقوقه والتي ضمنها الدستور"، مضيفًا "ننتقل حاليا من حالة الحرب إلى السلم بعد أن هدد تنظيم (داعش) الإرهابي وجودنا قبل 4 أعوام، وانتهينا قبل 6 أشهر من تحرير أراضينا .. ولدينا حاليًا مواجهة أمنية واستخبارية معه.. وسنقضي عليه داخل العراق وخارجه".



وتابع "ليس لدي شك أن المواطن البصري يتظاهر من أجل البصرة وليس لدي شك أن من يخرب هو ليس من أهل البصرة"، قائلًا "لسنا طرفين متنازعين ويجب أن نضع يدنا بيد بعض من أجل الإنجاز".



ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التي تشهدها المحافظة.



وتشهد محافظة البصرة لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة؛ للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن إنهاء البطالة، بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد مقتل شخص وإصابة ثلاثة من المتظاهرين.