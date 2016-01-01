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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مقر انتخابي في باكستان إلى 70

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:03 م
انفجار في باكستان
انفجار في باكستان - أرشيفية
رويترز
قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه فقتل 70 شخصا في تجمع انتخابي في جنوب غرب باكستان في ثاني هجوم يتعلق بالانتخابات اليوم الجمعة مع تزايد التوتر بسبب عودة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف قبيل الانتخابات المقررة في 25 من يوليو .

والتفجير هو أكبر هجوم في باكستان منذ أكثر من عام والثالث المرتبط بالانتخابات هذا الأسبوع.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة في إقليم بلوخستان فايز كاكار لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 70 فضلا عن 120 مصابا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن أكثر من 1000 شخص حضروا التجمع الانتخابي.

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